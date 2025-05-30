Elazığ’daki olaylı play-off 3. Tur rövanş maçında ev sahibi ekiple birlikte Artı Değer Van Spor FK’ye de cezalar geldi.

Van Spor’a para cezası gelirken, teknik sorumlu Murat Yıldırım’a da 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verildi.

Van Spor FK’ye ilişkin PFDK kararında şöyle denildi; “Artı Değer Van Spor FK’nın, 26.05.2025 tarihinde oynanan Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Nesine 2. Lig Play Off Müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-ç maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Aynı müsabakada Artı Değer Van Spor FK antrenörü Murat Yıldırım’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 8.100.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Artı Değer Van Spor FK sporcusu Yusuf Abdioğlu’nun, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 40.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”