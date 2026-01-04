Yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünen şelale, kışın hem bembeyaz kar örtüsü arasında akan suyu hem de buz tutan kısımlarıyla ziyaretçilerine farklı manzaralar sundu.

Dondurucu soğukların etkili olduğu ilçede, kısmen buzla kaplanan şelaleye gelen vatandaşlar, karla bütünleşen manzaranın tadını çıkardı.

Şelalenin buz tutan bölümleri ile karla kaplanan çevresi dronla görüntülendi.

İstanbul'dan gelen Ayşegül Orhan, bölgenin kışın farklı güzelliği olduğunu söyledi.

Şelaleyi çok beğendiklerini ifade eden Orhan, "Buraya yazın da gelmiştim ancak kışın donmuş hali bambaşka bir atmosfer sunuyor. Bu manzaraya tanıklık etmek beni etkiledi. Fotoğraf çekmek için adeta doğa harikası bir yer. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Antalya'dan gelen Serap Yüce de "Burası mükemmel bir yer. Yazı ayrı kışı ayrı güzel ama şu anki hali bambaşka. Anlatmakla olmaz, yaşamak gerekiyor. Doğu Ekspresi turu kapsamında geldik ve burayı görmeden geçmemiz mümkün değildi. Kısmen donan şelale çok etkileyici bir görsel sunuyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Fatma Pazı, "Antalya'dan geliyorum. Gezi amacıyla geldim. Muradiye Şelalesi'ni görünce etkilendim. Donan bölümleriyle çok muhteşem manzara olmuş. Fotoğraf çekmekten kendimi alamıyorum." ifadelerini kullandı.