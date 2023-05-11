Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, parti genel merkezinde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Siyasi yolculuğuma 15 yaşında başladım. Duvarlara yazı yazdım. İlçe yönetimlerinde il yönetimlerinde bulundum. Cumhurbaşkanı adayı oldu, parti kurdum. 40 yılın üzerinde siyasette mücadele bulundu. Hiç kul hakkı yememeye özen gösterdim. Yanlışa yanlış doğruya doğru dedim. Doğru varsa kim olursa olsun iktidar muhalefet sahip çıktım.

Bu son 45 günde gördüklerimi, son 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, sahte jilrier olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar... İsrail bir porno sitesinde alıyor görüntüyü, benim kelleyi kooyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Muhalif olacağım diye bunu paylaşanlar var. Bütün bunlar olurken bu ülkenin savcılar, gazetecileri bunlara değinmediler. Oda TV hariç.. 45 gündür itibar suikasti yapılıyor. Alıyorlar porno sitesinden görüntüyü, yayınlıyorlar.

Bu özel hayat filan değil iftira. Gerçek yada montaj fark etmez diyor. Gerçek yada montaj diyemezsin. Çünkü gerçek değil, bunu biliyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bu ülkenin medyası, emniyeti benim itibnarımı korumakla görvlidir. Alenen iftira. Nerede bu savcılar? Pazar günü bankalar 10 milyon havale yapıyor bana. 8 milyar dolara kadar çıktılar. Devlette yok o kadar para. Bu ülkenin savcılarının ortaya çıkmamasını anlamış değilim.

Her şey ortada. Evi nereden aldın? diyor. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. Her gün bin iftira var. 45 gün boyunca. Bu kadar dayanıklı olduğumu ben bile bilmiyordum.

Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi mutlaka Meclis'te olmalıdır. Atatürkçülerin o Meclis'te olması lazım. Türkiye'nin sigortası Memleket Partisi'dir. Kim saldırırsa saldırsın. İstedikleri kadar montaj yapsınlar. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Bunu başarmalıyız arkadaşlar.

Bu atılan iftiralara Saray'a giden CHP'liden başlayarak, çekilemez diyenlere, o görevini yapıyor diyenler... Benim bu kumpaslardan, sahte dekontlardan, korktuğum filan yok. 45 gün direniyorum.

Adaylıktan çekiliyorum. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın." Superhabertv