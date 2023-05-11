Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'na katılıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

Kuruluşundan bugüne kadar HAK-İŞ çatısı ter döken mücadele döken, çalışmalarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ülkemiz ekonomisinde büyümesinde ve gelişmesinde de HAK-İŞ'in katkısı vardır.

Sanayiden turizme, savunmadan üretime kadar yüzyılın başarılarına imza attıysa bunun gizli kahramanları işçi ve emekçi kardeşlerimizdir. Rabbim hepinizden razı olsun diyorum. Ülkem ve milletim adına HAK-İŞ nezdinde buradan şükranlarımı sunuyorum.

HAK-İŞ bizim de sendikamızdır. Ailesinin rızkını kaptanlık yaparak temin etmiş bir babanın evladıyım. Geçmiş yıllarında işçi olarak çalışmış bir kardeşinizim. Şafakla beraber uyanmış, kışın soğuğunda otobüs beklemenin, gazete kağıtları üzerinde yemek yemenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Alın teriyle kazanılan paranın ne kadar kyımetli, ne kadar bereketli olduğunu hamdolsun çok iyi bilirim.

Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık. Mazisini inkar edenlerden, köklerine sırtını dönenlerden olmadık.

Hemen her 1 Mayıs'ta olaylar olur, kimi zaman kan dökülürdü. Buna 2008 yılında son vererek 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü, ardından resmi tatil ilan ettik. Bunu biz yaptık, biz.

Biz göreve geldiğimizde asgari ücret neydi? 184 liraydı. Dolar olarak söyleyecek olursa 126 dolara tekabül ediyordu. Bugün asgari ücret 8 bin 500 lira oldu. Dolar bazından bakarsak yaklaşık 440.

Değer olarak da alım gücünü katbekat yükseltmiştir. Sadece asgari ücret bile iktidarın memura, işçisine verdiğinin göstergesidir.

Hamdolsun... Son 21 yılda bu sözümüze hep sadık kaldık. Küresel ekonomik görünüm veya Türkiye'nin mali şartları ne olursa olsun çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Ekonomimiz büyüdükçe ortaya çıkan katma değerler milletimizin tamamının hak ettiğini almasını sağladık. Bu hassasiyetimizi koruduk.

Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmak isteyenlere fırsat vermedik.

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