Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekillği seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan katılırken, milletvekili seçimlerinde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız milletvekili adayı yarışacak. Milletvekili seçimlerinde daha çok ittifaklar üzerinden bir seçim yarışının yaşanacağı gözlenirken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçmesi bekleniyor.

14 Mayıs seçimleri için Millet İttifakı olarak çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan gazetemize açıklamalarda bulundu. İlhan, “Milletin iktidarında memleketimize ve Türkiye’ye bahar gelecek, her şey çok daha farklı ve güzel olacak.

Bizim bu ülkeye sözümüz var. Hukukun ve demokrasinin egemen olduğu, hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmediği, kardeşçe yaşadığı aydınlık bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Ülkemiz güzel yarınlara, aydınlık ve refah dolu günlere kavuşacak” dedi.

CHP İl Başkanı Hakan İlvan, İYİ Parti İl Başkanı Selim Özgökçe, DEVA Partisi İl Başkanı Erdinç Peker, Gelecek Partisi İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Yaprak, CHP Milletvekili Adayı Seracettin Bedirhanoğlu ve diğer adaylarla birlikte vatandaşları ziyaret ederek destek isteyen İlhan, vatandaşların Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Van Milletvekili adaylarına oy vermelerini isteyerek, “Tüm vatandaşlarımız rahat olsun ve gönül rahatlığıyla sandıklara giderek bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy CHP' ye vererek yeni dönemde Van'ın parlamentoda güçlü şekilde temsil edilmesi hususunda katkı sunmaları en büyük beklentimizdir” diye konuştu.

“Hedefimiz tüm seçmenleri ulaşmaktır”

Kapı, kapı dolaşarak vatandaşları ziyaret ettiklerini söyleyen İlhan, “Seçim çalışmaları ilk günden beri yoğun şekilde ve tüm ittifak ortaklarının ilimizin her noktasına ulaşarak büyük bir heyecan ve gayretle devam ediyor. İlimiz yıllardır ikili yapının içinde bulunduğu siyasetten, kutuplaşmadan sıkılmış yeni bir umut olarak Millet İttifakını görmektedir.

Seçim çalışmaları tüm hızıyla vatandaşlarımıza ulaşma gayesiyle bütün mahallelerde devam ediyor. Hedefimiz 14 Mayıs seçimlerine giderken tüm seçmenlere ulaşmaktır. Seçim çalışmalarında adaylarımız başta olmak üzere Kadın Kolları, Gençlik Kolları, Gönüllüler başta olmak üzere ittifakı oluşturan partilerin tüm teşkilatları tarafından birlik ve beraberlik içerisinde devam etmektedir” dedi.

“Millet İttifakı olarak Van’da vekil çıkaracağız”

Millet İttifakı olarak Van’dan vekil çıkaracaklarını belirten İlhan, “14 Mayıs seçimleri ülkemizde yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Cumhuriyet tarihimizin en uzun süreli iktidarının değişimi olacaktır. Türkiye özellikle son yıllarda her alanda kutuplaştı. Ülkemiz hukuk devleti kimliğini kaybetti, adalet, hak, hukuk ekseninden uzaklaştı adeta bir parti devletine dönüştü.

Geldiğimiz noktada her alanda ve her anlamda kul hakkına girildi. Bir tarafta servetlerinin hesabını bilmeyenler bir tarafta ise evine ekmek götürmek için fırınlardan bayat ekmek almak isteyenler arasında geçecek bir seçim olacak ve pazar günkü seçim büyük bir farkla Millet İttifakının kazandığı bir seçim olacaktır.

Millet ittifakı Van'da vekil değil, vekiller çıkarma hedefindedir ve bu ihtimal uzak değildir. İnşallah pazar akşamı Van'da Millet İttifakı olarak beklentilerin üzerinde bir oyla vekiller çıkaracağız ve kentin makus talihinin değişiminin başlangıcının ilk gününe hep birlikte şahit olacağız. Tüm vatandaşlarımız rahat olsun ve gönül rahatlığıyla sandıklara giderek bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy CHP' ye vererek yeni dönemde Van'ın parlamentoda da güçlü şekilde temsil edilmesi hususunda katkı sunmaları en büyük beklentimizdir” ifadelerini kullandı.

“Seçim güvenliği konusunda tüm vatandaşlarımız rahat olsun”

İlhan açıklamasının devamında, “14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı olarak seçimlere Van'da CHP çatısı altında giriyoruz ve ilimiz genelinde tüm sandıklarda CHP adına sandık görevlilerimiz olacak. Oy kullanılacak tüm okullarda okul başkanlarımız büyük okullarda kat görevlilerimiz bunun yanında tüm sandıklarda sabit müşahitlerimiz ayrıca gezici müşahitlerimiz olacak.

Tüm seçim bölgelerinde itiraza yetkili avukatlarımız ve seçim kurullarında ki yetkililerimizle birlikte il genelinde 10.000 kişilik ekiple sandıklarda ve okullarda olacağız. Seçim güvenliği konusunda oy verecek tüm vatandaşlarımız rahat olsun pazar akşamı ilimizde tüm sandıklardan ıslak imzalı tutanakları almış olacağız ve herhangi bir hileye mahal vermeyeceğiz.

İstanbul seçimleri nasıl ıslak imzalı tutanakların alınmasıyla kazanıldıysa bu seçim de tüm Türkiye'de de Van'da da ıslak imzalı tutanaklar alınmış olacak ve seçimler sandıkta kazanılacak bu konuda herkes müsterih olsun” şeklinde konuştu.

“Milletvekili adaylarına başarılar diliyorum”

Van milletvekili adaylarıyla ilgili konuşan İlhan, “Öncelikle Van'da ki tüm milletvekili adaylarına başarılar diliyorum. Milletvekili adayı olmak için girdikleri bu yarışta gösterdikleri cesaretten dolayı kutluyorum. Van'da bugün kazanma ihtimali olan listelere baktığımızda mevcut CHP listesi dışında ki listeler ne yazık ki yıllardır mecliste olan isimler ve ilimize de katkıları yok denecek kadar azdır.

İktidar partisi yıllardır ilimizden vekillik yapan isimleri listeye alarak Van'da promosyon adaylarla seçime girdi. Van'a bugüne kadar fayda vermeyenlerin bu saatten sonra da faydası olmayacaktır. İlimizde ki diğer vekil çıkaran parti listesi her zaman ki gibi yine farklı şehirlerde ikamet eden isimlerden oluşmakta. CHP adayları ilimizde yaşayan toplumun tüm kesimlerini temsil eden gençliği ve kadını da önemseyen bir listedir adayları nitelikli isimlerden oluşmuştur. İktidar olma konusunda ciddi bir irade ortaya koymuştur” dedi.

“Kılıçdaroğlu toplumun tüm kesimlerini temsil edecek”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 86 milyonu temsil edeceğini belirten İlhan, “13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingi ilimizde yapılan en büyük mitinglerden biri olmuş ve toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmiştir.

Van mitingi Türkiye'ye verilen en önemli mesaj olmuştur. Türkiye kutuplaşmadan kucaklaşmaya geçeceğinin işaretini vermiştir. Kılıçdaroğlu Van'ın sorunlarını da bildiğini ve çözüm konusunda da samimi olduğunu göstermiştir.

Kılıçdaroğlu toplumun tüm kesimlerini temsil edecek ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacağını da kanıtlamıştır. Van mitinginin en önemli yanı Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayısta açık ara seçimi kazanacağını göstermiş olmasıdır. 14 Mayısta 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı da iktidar olacaktır bundan hiç kuşkumuz yoktur.

Van'da da yeni iktidarın milletvekilleri olacaktır. Milletin iktidarında memleketimize ve Türkiye’ye bahar gelecek, her şey çok daha farklı ve güzel olacak. Bizim bu ülkeye sözümüz var. Hukukun ve demokrasinin egemen olduğu, hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmediği, kardeşçe yaşadığı aydınlık bir ülkeyi hep birlikte kuracağız.

Ülkemiz güzel yarınlara, aydınlık ve refah dolu günlere kavuşacak. Biz kazandığımızda Milletimiz kazanacak.Milletimizin sorunlarına artık kalıcı çözümler bulunmalı bunu başaracak kadrolar bizim içimizde mevcuttur.

Daha ferah bir koşul ile esnafımızın ve gençlerimizin yolunu açacağız. Şimdiye kadar kimin kapısını çalsak karşımıza hep aynı dert ve sorun ile geldiler. Ulaşılamayan erişelemeyen olmayacağız. Vatandaşlarımıza kapımız açık, dertlerini dinleyen ve çözüm üretenler olacağız. Artık Milletimizin umut ışığına ihtiyacı olduğu açıktır ve o ışık bizler olacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Van’dan Seracettin Bedirhanoğlu, Ercan Çiçek, Aziz Örek, Muhlis Orhan, Meral Ayhan, Nurten Taş, Süleyman Kuşman ve Mehmet Kaval’ı milletvekili adayı olarak göstermiştir.

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