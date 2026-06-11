Kış mevsimini yoğun kar yağışıyla geçiren Van’da, ilkbahar aylarında da bereketli yağışlar etkisini sürdürdü. Son günlerde güneşli havanın hakim olduğu Van’da, meteorolojik verilere göre hava koşullarında yeniden değişiklik yaşanacak.

Van’da cumartesi gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların kendini göstermesi bekleniyor. Yağışlı havanın yeni haftanın ilk günü olan 15 Haziran Pazartesi gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Van’da son aylarda etkili olan yağışların ardından güneşli hava kendini göstermeye başlarken, hafta sonuyla birlikte gök gürültülü sağanak yağışların yeniden görüleceği öngörülüyor. Meteorolojik tahminlere göre yağışlı hava pazartesi gününe kadar etkisini sürdürecek.

Meteorolojik verilere göre belirlenen günlerde Van’da hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray;

13 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Haziran Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale;

13 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Haziran Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran;

13 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Haziran Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak;

13 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Haziran Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Edremit;

13 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Haziran Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş;

13 Haziran Cumartesi: Parçalı Bulutlu

14 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Haziran Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gevaş;

13 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Haziran Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar;

13 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Haziran Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

İpekyolu;

13 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Haziran Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye;

13 Haziran Cumartesi: Parçalı Bulutlu

14 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Haziran Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp;

13 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Haziran Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray;

13 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Haziran Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Tuşba;

13 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Haziran Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı