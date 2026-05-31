Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan Türk hacılar yurda dönmeye başladı. Hacılar İstanbul Havalimanı’nda aileleri tarafından gözyaşlarıyla karşılandı.

Suudi Arabistan'da hac vazifesini yerine getiren yaklaşık 85 bine yakın hacıdan bazıları uçaklarla Türkiye’ye dönmeye başladı. Hacılar, Suudi Arabistan Havayolları’na ait uçakla İstanbul Havalimanı’na geldi. Kendilerini karşılamak için İstanbul Havalimanı’na gelen yakınlarıyla hasret gideren hacılardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Hacıların yanlarında ikram edilmek üzere zemzem suyu ve hurmanın yanı sıra çeşitli hediyelik eşyalar getirdiği de görüldü. Kutsal topraklarda bulunan Türk hacıların dönüşü önümüzdeki günlerde de sürecek.

'İNŞALLAH ALLAH BİR DAHA NASİP EDER'

Yurda dönen hacılardan Saffet Sarı, "Nisan 22'sinde gittik. 31 Mayıs'ta geldik. Allah’a şükürler olsun 11 yıl sonra çıktı. Biz de gittik görevimizi yaptık geldik. Çok güzeldi Allah herkese bir daha nasip etsin. İlk kez gittik. Oradan ayrılmak istedik. İnşallah bir daha nasip olur gideriz. Allah herkesin hacılığını kabul etsin inşallah" dedi.

'SIKINTISIZ GİTTİK SIKINTISIZ GELDİK'

Eşi Engin Ezber ile hac ibadetini yerine getiren Fatma Nur Ezber ise, "40 gün nasıl geldi geçti anlamadık. Sıkıntısız gittik sıkıntısız geldik. Çok mutluyuz tarifi hiç mümkün değil. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bu sene gerçekten oralar çok yoğundu ama Rabbim yardım ediyor. İkramlar boldu, yeme içme boldu, hizmet çok güzeldi diye konuştu. Engin Ezber ise, "Kutsal topraklardasın orada insan başka bir havada oluyor. Allah hacımızı kabul etsin. Meşakkatlere onun için katlandık. Peygamber efendimizin kabrini ziyaret ettik. Güzel duygulardı bunlar. Allah inşallah herkese nasip etsin" dedi.