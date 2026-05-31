Van İl Müftü Vekili Abdullah Erkan Çok, Kur’an-ı Kerim’de zarar verme fiilinin farklı boyutlarıyla ele alındığını belirterek, İslam’ın temel yaklaşımının insan hayatının dokunulmazlığı üzerine kurulu olduğunu ifade etti. Çok, son zamanlarda Van’da yaşanan ve ölümle sonuçlanan olayların toplumda üzüntü ve güvensizlik oluşturduğunu söyledi.

Çok, yaptığı değerlendirmede söz konusu olayların çoğunun basit anlaşmazlıklardan kaynaklandığını ifade ederek, işçi ve emekçi haklarının zamanında ödenmesi gerektiğine değindi. Peygamber Efendisi’nin “İşçinin ücretini alın teri kurumadan verin.” hadisini hatırlatan Çok, çalışma ilişkilerinde hakların gözetilmesinin önemine değindi.

“İNSANLARIN HAKKINA GİRMEMEK GEREKİYOR”

Çok, “Özellikle işçilik, alacak-verecek gibi konuların büyüyerek bu noktaya geldiğini görüyoruz. Bizler bir işçiyi, bir emekçiyi çalıştırıyorsak onun hakkını zamanında vermemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz’in de buyurduğu gibi işçinin ücretini alın teri kurumadan vermek lazım. İnsanlar inşaat yaparken demirini, çimentosunu peşin alıyor ama iş emekçiye gelince ödeme noktasında sıkıntılar yaşanabiliyor. Halbuki asıl emeği ortaya koyan o işçidir, bu nedenle insanların hakkına girmemek gerekiyor.” şeklinde açıklama yaptı.

Toplumsal olaylarda taraf olunurken doğru bilgiye dayalı hareket edilmesi gerektiğini belirten Çok, Kur’an-ı Kerim’de haberlerin araştırılması gerektiğine işaret eden ayetleri hatırlattı.

“MEMLEKETİMİZİN BİR GERÇEĞİ…”

Kasten insana zarar vermenin hem dünyevi hem uhrevi sonuçları bulunduğunu ifade eden Çok, Nisa Suresi 93. ayeti örnek göstererek bu fiilin ağır bir karşılığı olduğunu söyledi.

Van’da son zamanlarda artan toplumsal şiddet olayları hakkında da açıklama yapan Çok, şunları söyledi:

“Diğer taraftan memleketimizin bir gerçeği olarak bazen aile, aşiret ya da çevresel etkilerle insanlar bir tarafın arkasında durabiliyor. Elbette haksızlığa uğrayan birisine destek olmak gerekir ancak haklıyı haksızı araştırmadan hareket etmek hem Kur’an’ın ruhuna hem de İslam’ın anlayışına aykırıdır. Kur’an-ı Kerim’de de belirtildiği üzere bir haber geldiğinde onu araştırmak gerekir.”

“VAN’DAKİ BU OLAYLAR HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZÜYOR”

Toplumun, bu tür olayların önlenmesi için duyarlılık göstermesi gerektiğini belirten Çok, “Van’ın bir evladı olarak bu olaylar hepimizi derinden üzüyor ve memleketimizin bu tür olaylarla gündeme gelmesi herkesi rahatsız ediyor. Peygamber Efendimiz’in, “Sizden kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğzetsin” hadisini hatırlatmak istiyorum. Toplum olarak dilimizle, elimizle ve kalbimizle böylesi olayların önüne geçmek için gayret göstermemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.