Muhammed Yakut Kimdir? Muhammed Yakut Neden Gündemde?

Youtube'da videolar yayınlamaya başlayan Muhammed Yakut, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Paylaşımlarında siyaseti yakından ilgilendiren konulara değinen Muhammet Yakut'un kim olduğu ise merak konusu oldu.

Youtube'da "Deliler Delisi" adıyla videolar paylaşımında bulunan Muhammed Yakut, bir anda sosyal medyanın gündeme oturdu. Üç video paylaşımında bulunan Muhammed Yakut, videolarında siyasi içerik dolu paylaşımlarda bulunuyor.

Peki Muhammed Yakut kimdir?

Muhammed Yakut hakkında detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. Muhammed Yakut'un Diyarbakırlı olduğu daha önce Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı ve Eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut’un yeğeni olduğu iddia edilmektedir.

Onedio