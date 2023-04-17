Muhammet Emre Tekin 1997 Yılında gözlerini Van’ın merkez ilçesi olan Tuşba’da açtı. İlk ve Orta öğretim eğitimlerini de doğduğu mahallede tamamlayan Tekin, Lise eğitimini gördüğü sırada Van depreminde etkilendi ancak memleketini bırakıp başka bir yere gitmedi ve lise eğitimini Van Ticaret Meslek Lisesi Radyo - TV bölümünde tamamladı. Üniversite eğitimini Kayseri Erciyes Üniversitesi Ermeni Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Yüksek öğrenimini devam ettirirken birçok medya basın kuruluşunda çalıştı. Üniversite eğitiminden sonra Van’a dönen Tekin, burada Van FM’de sunuculuk yapmaya başladı. Ardından 2021 yılında tekrar Kayseri dönen Tekin, Kolej FM, Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi. Kayseri’de medyada öğrenimlerinin ardından Ankara’da Ulusal Kanal – TBMM Muhabirliği yaptı. 2022 yılında Van’a kesin dönüş yapan Tekin, Van’da Ulusal Kanal Doğu Anadolu Bölge Temsilciliği’nin başına getirildi. 2022 yılında gene Van’da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. Muhammet Emre Tekin, halen Van’da ve Ulusal Kanal Bölge temsilcisi olarak hayatını devam ettirmekte.