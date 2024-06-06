Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çekti. Portekizli teknik adam, Tottenham'da forma giyen Güney Koreli yıldız Heung Min Son'u Fenerbahçe'ye kazandırmak için kolları sıvadı. Mourinho'nun bu transferle Fenerbahçe'ye büyük bir güç katmayı planladığı iddia ediliyor. Heung Min Son'un Türkiye'ye gelmesi durumunda, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacağı düşünülüyor.

Heung Min Son İçin Sürpriz Transfer İddiası: Mourinho'nun Listesinde İlk Sırada!

Jose Mourinho'nun transfer listesinin başında, daha önce birlikte çalıştığı Heung Min Son yer alıyor. Teamtalk'ın haberine göre, Mourinho Tottenham'da 1.5 sezon boyunca çalıştığı ve çok iyi ilişkiler kurduğu Güney Koreli yıldızı yeniden kadrosunda görmek istiyor. Bu transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe taraftarları büyük bir heyecan yaşayacak ve takımın hücum gücü önemli ölçüde artacak. Mourinho'nun transfer konusundaki kararlılığı, bu iddiaların ciddiyetini artırıyor.

Tottenham ile Sözleşmesi Devam Eden Heung Min Son'un Fenerbahçe'ye Gelme İhtimali

Heung Min Son'un Tottenham ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, yeni teklifleri geri çevirdiği belirtiliyor. Bu durum, Fenerbahçe'nin Güney Koreli yıldız için bir teklif yapma olasılığını artırıyor. Tottenham Menajeri Ange Postecoglou'nun Son'u takımda tutmak istemesine rağmen, devam eden sözleşme görüşmelerinin sonuç vermemesi halinde transferin gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Son'un 2023-2024 sezonunda Premier Lig'de 35 maçta 17 gol ve 10 asist yaparak gösterdiği performans, onun Fenerbahçe için ne kadar değerli bir transfer olacağını ortaya koyuyor