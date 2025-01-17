Van Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısı, 5’inci birleşim ile sona erdi.

Eşbaşkan Neslihan Şedal başkanlığında gerçekleşen son birleşimde çeşitli konularda komisyon raporları ve gündem maddeleri görüşüldü.

Ayrıca İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesinde bulunan Mısır Çarşısı içeresindeki yapı kooperatifine ait 71 ada 4-5-6-7-8-9 ve 10’da kayıtlı parsellerin kentsel dönüşüm ve gelişim projesine dahil edilmesi ve kamulaştırma çalışmalarının başlatılmasına ilişkin hazırlanan Hukuk ile İmar ve Bayırlık Komisyon raporları da görüşülerek, karara bağlandı.

Mecliste tartışılan konulan bir kısmı oy birliğiyle kabul edilirken, bir kısmı ise oy çokluğu ile kabul edildi.