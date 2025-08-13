Finlandiya'nın Tampere kentinden 7-10 Ağustos'ta düzenlenen şampiyonaya katılan milli sporcu Edibe, kadınlar 5 bin metre finalinde, kariyerinin en iyi derecesi olan 15:43.60 ile gümüş madalya kazandı. Şampiyonada milli sporculardan Viyan Adar ve Ali Tunç da yarıştı.

Madalyayla Van'a dönen Edibe ile milli atletler Viyan ve Ali için Ferit Melen Havalimanı'nda karşılama programı düzenlendi.

AK Parti İl Başkan Vekili Halis Bayramoğlu, Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Esen, antrenör, sporcular ve aileleri tarafından çiçek ve alkışlarla karşılanan sporcular büyük sevinç yaşadı.

Edibe Yağız, AA muhabirine, Avrupa ikincisi olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

İstiklal Marşı'nı Avrupa'da okutmanın gururunu yaşadığını belirten Yağız, "Gümüş madalya kazandığım için gururluyum. Ay yıldızlı forma altında ülkemi ve şehrimi temsil etmek çok güzel bir duygu. Zor bir yarıştı. Elimden gelen her şeyi yaptım. Başarımda emeği geçen herkese teşekkürler ederim." dedi.

"Van'ımız için büyük bir gurur"

Edibe Yağız'ı tebrik eden AK Parti İl Başkan Vekili Bayramoğlu ise "Büyük mücadeleler gösteren sporcularımıza, ailelerine teşekkür ediyorum. Sporcularımıza her zaman yanındayız. Bu başarı bir ekip işi. Van'ımız için büyük bir gurur. İlimizde birçok şampiyon çıktı. Ülkenin bayrağını olimpiyatlarda dalgalandıran, dünya ve Avrupa şampiyonu Nur Tatar, atletizm şampiyonu Mahsun Değer bunlardan bazıları. Bunların tamamı evlatlarımız. Çıktıkları her yarışmada yüreğimiz onlarla atıyor. Ülkemizi en güzel şekilde temsil etme gayretindeler." diye konuştu.

"Geleceğimiz parlak"

Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Esen de milli atlet Edibe'nin önemli bir başarıya imza attığını aktararak, "Sporcumuz üstün bir başarı elde etti. Kariyerinin en iyi derecesini aldı. Avrupa ikincisi olması bizi gururlandırdı. Tüm sporcularımızın madalya almalarını temenni ediyorum. İlimizde atletizm büyük bir ivme kazandı. Geleceğimiz parlak. Büyük turnuvalarda için daha verimli çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Şampiyon olan çocuklarımıza sahip çıkalım. İş insanlarının bu çocuklara sponsor olmasını istiyoruz. En büyük eksiğimiz bu." ifadelerini kullandı.

Sporcuların elde ettiği başarının herkesi gururlandırdığını anlatan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Fikri Bayramoğlu, milli sporcuları müsabakalara özveriyle hazırlayan antrenörlere teşekkür etti.

Milli takım antrenörü Mehmet Akkoyun, "Yaklaşık 4 ayda hazırlandık. Zorlu bir süreçti. Şehrimizdeki herkes bizi aradı. Bize destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim." dedi.