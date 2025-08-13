Van ile Hakkari arasında, "32 virajlar" olarak bilinen Güzeldere Geçidi’nde 2013 yılında yapımına başlanan tünelin ilk tüpü geçtiğimiz yıl hizmete açıldı. İkinci tüpün yapımında ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Vali Balcı, Başkale Güzeldere Tüneli’nin ikinci tüpündeki çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Balcı, kentte kamu hizmetleri ve yatırımların hızla sürdüğünü belirterek, "Başkale ilçemizdeki Güzeldere Tüneli’nin ikinci tüpü inşallah birkaç ay içerisinde bitecek.

Tünel, Van’ımızı hem Hakkari’ye hem Başkale’ye bağlıyor, hem de buradaki ‘32 virajlar’ dediğimiz tehlikeli yolu bertaraf ediyor. Daha güvenli bir yol olan Güzeldere Tüneli hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.