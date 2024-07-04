MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın’ın ölümüne ilişkin şok edici detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İşte yaşananlar...

Ankara Kalesi'nde Dramatik Kaza: Turan İlteber Yalçın ve Arkadaşı Yüksekten Düştü!

Gece saatlerinde Ankara Kalesi'nde gerçekleşen trajik olayda, Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın (33) ve arkadaşı Arif Fidanboy, kalenin surlarından kayalıklara düştü. Yalçın olay yerinde hayatını kaybederken, Fidanboy ağır yaralandı.

Soruşturma Cinayet Bürosuna Devredildi!

Yaşanan bu acı olayın ardından başlatılan soruşturma cinayet bürosuna devredildi. Olayla ilgili detaylar netleşmeye çalışılırken, son olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Olayın Detayları ve Gelişmeler

Olay, gece Altındağ ilçesindeki Ankara Kalesi'nde meydana geldi. Turan İlteber Yalçın ve arkadaşı Arif Fidanboy'un, kalenin surlarında gezerken dengelerini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikten düştükleri belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti; Fidanboy ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

MHP Liderlerinden Olay Yerine Ziyaretler

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın incelemelerde bulunduğu, Semih Yalçın'ın ise acı haberi alır almaz olay yerine geldiği ifade edildi. Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ve MHP milletvekilleri de Semih Yalçın'a destek olmak üzere olay yerine geldi.

Adli Süreç ve Beklentiler

Turan İlteber Yalçın’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sırasında kalede bulunan diğer kişiler ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Kamuoyu, soruşturmanın adil bir şekilde yürütülmesi ve yaşananların detaylı bir şekilde aydınlatılmasını bekliyor.