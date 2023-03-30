Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van’ın merkezinde bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklarla yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren ise kuzey ilçeler (Erciş, Muradiye, Çaldıran) ve güney ilçeler (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gürpınar) kar yağışlı olacağı belirtti.

Meteorolojiden yapılan açıklamada; Son değerlendirmelere göre; bugün Erzurum, Muş’un kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), yarın (31.03.2023 Cuma) Muş'ta kuvvetli (10-20 cm), Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt’te yoğun kar yağışları (20 cm üzeri) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." diyerek turuncu kod uyarısında bulundu.

Ayrıca; Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Vanhavadis