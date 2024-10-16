Meteoroloji’nin aktardığı verilere göre; bugün Van’ın kuzeyinde yer alan Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde yerel olarak bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağışlı sistemle beraber oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi;

“Yağış anında ağaç devrilmesi, çatı uçması, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi enerji nakil hatlarında kopma, ani sel ve su baskını, gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinde Van Gölündeki teknelerin kuvvetli rüzgar ve yağış anında dalga yükselmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

VALİLİK DE UYARIDA BULUNDU

Bu arada Van Valiliği de meteorolojik uyarıyı paylaştı. Van Valiliği de “Bugün öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Van ilinin kuzey ilçelerinde( Erciş, Muradiye ve Çaldıran) yerel olarak bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olması beklenmektedir” paylaşımı yaparak, yağışlara bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.