Meteoroloji’nin yayımladığı verilere göre; bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklık derecelerinin bazı ilçelerde eksiyi gördüğü Van’da, rüzgarın doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarıda; “Bölgemiz genelinde hava sıcaklıklarının (28.10.2024- Pazartesi gününe kadar) mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyretmesi beklendiğinden, gece ve sabah saatlerinde yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek rakımlı kara yolu geçitleri (Karabet, Güzeldere, Tendürek) ile şehirler arası yollarda oluşması muhtemel yağışlarla birlikte gizli buzlanma ve don olayı gibi ulaşımda aksama oluşturabilecek risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.” denildi.

Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu

Başkale: Parçalı ve az bulutlu

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu

Çatak: Parçalı ve az bulutlu

Edremit: Parçalı ve az bulutlu

Erciş: Parçalı ve az bulutlu

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu

Özalp: Parçalı ve az bulutlu

Saray: Parçalı ve az bulutlu

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu