Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, uydu ve radar görüntüleri doğrultusunda Çaldıran ilçesi ile Tendürek dağı çevreleri için uyarıda bulundu.

Yağışlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgide; “Uydu ve radar görüntüsünden alınan son bilgiler doğrultusunda, Çaldıran ilçesinin kuzey kesimleri ile Tendürek dağı ve çevrelerinde ilerleyen saatlerde yerel olarak sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olması beklenmektedir” denildi.

Yağışlara bağlı yapılan uyarıda ise; “Oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.