Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. Yağmur, kar ve rüzgar uyarısının yapıldığı açıklamada 10 il için sarı alarm verildi. Öte yandan önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-8 derece üstünde olacak. Çarşamba günü 18 dereceleri görecek olan sıcaklıklar ani bir düşüşle 8 dereceye inecek. İşte son dakika meteoroloji haberinin ayrıntıları...
BUGÜN (1 NİSAN) TÜRKİYE'DE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Zonguldak, Düzce, Manisa, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyinin yağmur ve sağanak, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısı, gece saatlerinde Bilecik dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı çevreleri, gece il geneli yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Kıyıları ile zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı
K.MARAŞ °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney kesimleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Genellikle parçalı, akşam saatlerinde çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°C
Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu
KONYA °C, 18°C
Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
BOLU °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Genellikle parçalı, Orta Karadeniz bölümünün yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Genellikle parçalı, güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Genellikle parçalı, akşam saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Genellikle parçalı, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı bulutlu