Meteoroloji, hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Perşembe ve Cuma günü Van’da kar yağışı olacak.
Van merkez ve tüm ilçelerinde kar yağışı beklenirken, 2 günlük karlı havanın ardından sis etkili olacak.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Bu arada meteoroloji, Van ve bölge illeri için çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
İşte meteorolojik tahminlere göre Van’da 2 günlük hava durumu;
İpekyolu:
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Tuşba:
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Edremit:
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Bahçesaray:
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Başkale:
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Çaldıran:
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Çatak:
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Erciş:
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Gevaş:
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Gürpınar:
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Muradiye:
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Özalp:
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı
Saray:
16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı
17 Ocak Cuma: Kar yağışlı