Meteoroloji, hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Perşembe ve Cuma günü Van’da kar yağışı olacak.

Van merkez ve tüm ilçelerinde kar yağışı beklenirken, 2 günlük karlı havanın ardından sis etkili olacak.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Bu arada meteoroloji, Van ve bölge illeri için çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

İşte meteorolojik tahminlere göre Van’da 2 günlük hava durumu;

İpekyolu:

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Tuşba:

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Edremit:

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Bahçesaray:

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Başkale:

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Çaldıran:

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Çatak:

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Erciş:

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Gevaş:

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Gürpınar:

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Muradiye:

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Özalp:

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı

Saray:

16 Ocak Perşembe: Kar yağışlı

17 Ocak Cuma: Kar yağışlı