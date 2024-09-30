Yapılan değerlendirmelere göre; bugünden itibaren ülkemizi etkilemesi beklenen serin ve yağışlı sistemin etkisiyle hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren bölge genelinde 4 ila 8 derece düşmesi bekleniyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre; soğuk havanın Çarşamba günü bölge geneli etkili olduktan sonra Perşembe günü itibari ile ülkemizi terk etmesinin beklendiği aktarıldı.

Hafta ortasına kadar Van genelinde gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek hava sıcaklıklarının 18 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU’NUN DOĞUSUNDA FIRTINA BEKLENİYOR!

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu’nun doğu kesimleri için fırtına uyarısı da yapıldı.

Uyarıda; “Rüzgarın, Salı günü (01.10.2024) güney ve güneybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde fırtına (60-80km/saat), bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.