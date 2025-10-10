Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı tahmini hava durumu verilerine göre, Van’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 12 Ekim Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Van’da yer yer sıcaklıkların -2 dereceye kadar inmesi öngörülürken, gün içinde en yüksek sıcaklıkların 17 ila 20 derece arasında olması bekleniyor.

Sıcaklık düşüşleriyle beraber sağanak yağışların etkisini göstereceği Van’da 12 Ekim Pazar günü hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray; Gök gürültülü sağanak yağışlı 3/19 C

Başkale; Gök gürültülü sağanak yağışlı 1/16 C

Çaldıran; Gök gürültülü sağanak yağışlı -1/15 C

Çatak; Gök gürültülü sağanak yağışlı 2/20 C

Edremit; Gök gürültülü sağanak yağışlı 5/19 C

Erciş; Gök gürültülü sağanak yağışlı 2/18 C

Gevaş; Gök gürültülü sağanak yağışlı 3/18 C

Gürpınar; Gök gürültülü sağanak yağışlı 2/20 C

İpekyolu; Gök gürültülü sağanak yağışlı 5/19 C

Muradiye; Gök gürültülü sağanak yağışlı 5/17 C

Özalp; Gök gürültülü sağanak yağışlı -2/17 C

Saray; Gök gürültülü sağanak yağışlı 3/17 C

Tuşba; Gök gürültülü sağanak yağışlı 5/19 C