Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü yılın rekor meteorolojik verilerini yayımladı. Listeye Van, en yüksek kar kalınlığı ile girdi.

“Meteoroloji’de 2024’ün ‘En’leri” başlığı ile paylaşılan verilere göre en yüksek kar kalınlığı Van’da ölçüldü.

BAHÇESARAY ŞAŞIRTMADI

Kış aylarının çetin geçtiği ve çoğu zaman ulaşımda aksamalar ile gündeme gelen Van’ın Bahçesaray ilçesi, kar kalınlığı ile rekor kırdı ve Meteoroloji’nin ‘en’leri arasına girdi.

En yüksek kar kalınlığı, Van’ın Bahçesaray ilçesi Karabet Tepesi’nde 6 Mart 2024 tarihinde 247 santimetre olarak kayıtlara geçti.

2024 yılının en yüksek kar kalınlığına sahip ili Van olurken, diğer meteorolojik rekor verileri ise şu şekilde verildi;

En soğuk gün; 29 Şubat’ta -34,3 derece ile Ardahan Göle’de yaşandı.

En çok yağmur; Günlük en yüksek yağış 13 Şubat 2024’te Antalya Kepez’de metrekareye 297,7 kilogramla gerçekleşti.

En düşük deniz suyu sıcaklığı; Deniz suyu sıcaklığının en düşük olduğu tarih 22 Ocak’ta Marmara Ereğlisi Balıkçı Barınağı 7,0 derece olarak ölçüldü.

En yüksek deniz suyu sıcaklığı; 15 Ağustos 2024’te Adana Karataş’ta Balıkçı Barınağı’nda 32,9 derece olarak kayıtlara geçti.

En hızlı rüzgar; Rüzgarın en hızlı estiği gün Trabzon’da Çarşıbaşı Yoroz’da saatte 153,4 kilometre hızla 28 Aralık oldu.

En sıcak gün; 20 Haziran’da Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 47,8 derece ile ölçüldü.