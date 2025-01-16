Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Son olarak ise araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı.

Sektör kaynaklarının paylaştığına göre, 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına zam geleceği öğrenildi.

Ve beklenen zam geldi.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zamlandı.

Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.