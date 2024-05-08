Bu tema, moda tarihinde önemli bir dönemi temsil ederken, geceye katılan ünlüler de bu konsepte uygun kıyafetlerle şıklıklarını sergilediler.

Met Gala 2024'ün teması olan "Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Uyanışı", 17. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan 400 yıllık bir zaman dilimini kapsıyor. Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Hubert de Givenchy ve Yves Saint Laurent gibi ikonik tasarımcıların eserlerini içeren bu tema, daha önce hiç görülmemiş 250'den fazla kostümü sergiliyor.

Etkinlik, kara, deniz ve gökyüzü temalarını içeren üç ana bölüme ayrıldı. Her bölüm, doğal malzemeleri simgeliyor ve teknolojiyi kullanarak her parçanın etrafında anlamlı bir hikaye oluşturuyor. Bu teknolojiler arasında video animasyon, ışık yansıtma, ses tasarımı, yapay zeka ve CGI gibi unsurlar bulunuyor.

Met Gala 2024'ün kıyafet kodu "Zamanın Bahçesi" olarak belirlendi. Bu tema çerçevesinde ünlüler, tarihî tasarımcıların eserlerine gönderme yapan veya doğayı ve zamanı simgeleyen kıyafetlerle kırmızı halıda boy gösterdiler.

Öne çıkan kıyafetler arasında Zendaya'nın tavus kuşunu andıran yeşil, mor ve mavi tonlardaki elbisesi, Kim Kardashian'ın metal korse ve gri kazaktan oluşan kombini, Kendall Jenner'ın pırıltılı Versace elbisesi ve gerçek melek kanatlarına sahip vintage bir elbise tercih etmesi, Hailey Bieber'ın sade ve şık Saint Laurent kombini öne çıktı. Diğer ünlüler de markaların özgün tasarımlarını tercih ederek geceye renk kattılar.