A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürüyor.

Milli futbolcumuz Merih Demiral, attığı 2 golün dışında Avusturya'ya inat yaptığı bozkurt selamıyla da dikkat çekmişti.

UEFA, Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt selamına soruşturma başlattığını açıkladı.

2 maç ceza

Alman gazete Bild'in haberine göre, UEFA Demiral'a 2 maç men cezası verdi.

TFF yalanladı: Merih Demiral yarın savunma yapacak

TFF yetkililerinin verdiği bilgiye göre; Milli futbolcu, konuyla ilgili en geç yarın öğlen saatlerine kadar UEFA’ya savunma yapacak.

Merih Demiral’ın yapacağı savunmanın ardından ceza alıp almayacağı netleşecek.