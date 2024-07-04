A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürüyor.
Milli futbolcumuz Merih Demiral, attığı 2 golün dışında Avusturya'ya inat yaptığı bozkurt selamıyla da dikkat çekmişti.
UEFA, Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt selamına soruşturma başlattığını açıkladı.
2 maç ceza
Alman gazete Bild'in haberine göre, UEFA Demiral'a 2 maç men cezası verdi.
TFF yalanladı: Merih Demiral yarın savunma yapacak
TFF yetkililerinin verdiği bilgiye göre; Milli futbolcu, konuyla ilgili en geç yarın öğlen saatlerine kadar UEFA’ya savunma yapacak.
Merih Demiral’ın yapacağı savunmanın ardından ceza alıp almayacağı netleşecek.
Kaynak: Ensonhaber