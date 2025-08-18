Gevaş eşrafından, Van Belediyesi’nden emekli Hacı Zahir Ulutaş, önceki gün tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

Vansesi Gazetesi Haber Müdürü Bişar Ulutaş'ın babası Hacı Zahir Ulutaş (97), geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılarak, hastalığı ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Hacı Zahir Ulutaş, 1 hafta yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra, Cumartesi sabahı ebedi aleme göç etti.

Hacı Zahir Ulutaş'ın vefatı, yakınlarının yanı sıra tüm sevenlerini büyük üzüntüye sevk etti.

Merhumun naa'şı, kılınan cenaze namazının ardından, Balaban Mezarlığı’na defnedildi.

Taziyeler, Gevaş İlçesi'ne bağlı Barışık Mahallesi'nde kabul edilirken, taziyenin üçüncü gününde merhumun ruhu için mevlit okutuldu.

Taziye ve mevlit programına; Van ve çevre illerden kurum müdürleri, STK başkanları, iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim ve vatandaşlar katıldı.

Acılarını paylaşanlara teşekkür eden Vansesi Gazetesi Haber Müdürü Bişar Ulutaş, "Aile büyüğümüz, babamız Hacı Zahir Ulutaş; Cuma'yı, Cumartesi'ne bağlayan günün sabahında hayatını kaybetti. Elbette insan üzülüyor. Ama babamız, hastalığı devam ederken, ölmeden önce birçok seveniyle vedalaşarak, helalleşme imkânı buldu. O yüzden, belki de içinde büyük ukdeler olmadan ebedi aleme göç etti. Bu da bizlerin üzüntüsünü bir nebze olsun hafifletiyor. Merhum babamızın vasiyeti üzerine kendisini, Balaban Mezarlığı’nda merhum annesinin yanına defnettik. Taziyeyi de doğduğu köyde kurduk. Taziyemize bizzat katılarak yanımızda olan veya bizleri arayarak acımızı paylaşan herkesten Allah razı olsun. Rabbim tüm ahirete intikal edenlere rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Mevlit programının ardından kısa bir konuşma yapan Merhum Hacı Zahir Ulutaş'ın oğlu Bitlis Eren Üniversitesi'den Prof. Dr. Nurullah Ulutaş ise, cenazeye katılan, taziyede bulunanlara teşekkür etti.

Taziye, kılınan namaz ve yenilen yemeğin ardından sona erdi.