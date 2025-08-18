Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde her yıl düzenlenen yaz Kur'an kursları, bu yıl da Çaldıran ilçe merkez ve kırsal mahallelerde İlçe Müftülüğü öncülüğünde gerçekleştirildi. Yaz tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarını İslam dinini daha yakından tanımaları ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeleri amacıyla kurslara yönlendirdi. Kursların sona ermesiyle birlikte İlçe Müftülüğü tarafından Yeni Merkez Camii’nde düzenlenen kapanış programı ve ödül töreniyle sona erdi.

Yoğun katılımın olduğu programa İlçe Kaymakamı Süleyman Bakan, İlçe Müftüsü M. Faruk Geylani, kurum amirleri, öğrenciler ve veliler iştirak etti. İlçe genelinde yaz boyunca gerçekleştirilen bilgi yarışması ve hadis ezberleme gibi çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrenciler, protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi. Törende, öğrencilerin azim ve gayretleri alkışlarla takdir edildi.

Kapanış programında bir konuşma yapan İlçe Müftüsü M. Faruk Geylani, yaz Kur’an kurslarının çocukların dini, ahlaki ve kültürel gelişimi açısından büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Geylani, "Bu kurslar sadece Kur’an-ı Kerim’i öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda çocuklarımıza güzel ahlakı, yardımlaşmayı ve değerlerimizi de kazandırıyor. Emek veren tüm hocalarımıza, destek olan velilerimize ve gayretli öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Program, protokol üyeleri, öğrenciler ve velilerin birlikte çekildiği toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.