Meral AYHAN, Van’ın Başkale İlçesi’nde doğdu. İlköğretim ve liseyi Başkale’de bitirdi. Üniversite öğrenimine Anadolu Üniversite’sinde devam etti. İşletme lisans mezunu olan Meral Ayhan, ayrıca Van YYÜ Pedagojik Formasyon eğitimi aldı. Daha sonra Van İller Bankasında 1 buçuk yıl memur olarak çalıştı. Ancak girişimciliğe olan ilgisinden dolayı kamu görevinden ayrıldı ve 1998 yılında hem hizmet sektöründe hem de kırtasiye sektöründe Van merkezde ve YYÜ’de ticari faaliyet yürüttü.

Meral Ayhan, daha sonra birçok STK’da görev aldı. 2005 yılında Van Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminde yer alan Ayhan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk kadın meclis üyesi olarak 2 dönem görev yaptı. Ayhan, 2008 yılında ise Van İş Kadınları Derneği’nin (VİKAD) kurucu üyeliğinde bulundu. Yine VAN TSO’ya bağlı olarak Kadın Girişimciler Kurulunun kurucu başkanı olarak 3 dönem (12 yıl) çalıştı.

Meral Ayhan, halen 2016 yılında TÜRKONFED'e bağlı Doğu Anadolu İş İnsanları Federasyonu (DOĞUSİFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini ve Ehmedê Xanî (Ahmed-i Hani) Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.

Ayhan, babası eski BARO Başkanı Avukat Hüsnü AYHAN’ın uzun yıllar CHP’ye bağlılığı ve parti içinde çalışmalarından dolayı 2021 yılında CHP Van İl Başkanlığı yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev aldı.