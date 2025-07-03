2025-2026 sezonunda 1. Lig’de mücadele edecek olan kırmızı siyahlı ekip yaptığı yeni transferlerle adından söz ettiriyor.

Yeni sezona iddialı başlamak isteyen temsilcimiz Van Spor FK, FC Bazel altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon 2 Lig ekiplerinden İskenderunspor forması giyen orta saha oyuncusu Mehmet Maniş’i renklerine bağladı.



“PERFORMANS İÇİN ŞİMDİDEN HEYECANLIYIZ”

Van Spor FK resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, “Futbol eğitimini İsviçre’nin köklü kulüplerinden FC Basel altyapısında alan, geçtiğimiz sezon İskenderunspor formasıyla mücadele eden başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Maniş ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yeni sezonda formamızla göstereceği performans için şimdiden heyecanlıyız. Camiamıza hayırlı olsun.” denildi.