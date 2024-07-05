İki listenin yarıştığı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun (TŞOF) Olağanüstü Genel Kurulu’nda Van’ı temsilen orada bulunan Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Olağanüstü seçim kararı alan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Kurulu'nda yeni başkan Mehmet Yiğiner olurken, 2014 yılından bu yana Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığını yürüten Mehmet Emin Tuğrul da TŞOF Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Yapılan seçim sonucu yönetim kurulu üye listesi ise şu şekilde oluştu;

Muharrem Karabacak, İbrahim Yılmaz, Latif Altın, İsmet Özcan, Ercan Soydaş, Köksal Semerci, Yıldırım Kaya, Süleyman Şahin, Mehmet Emin Tuğrul, İmambakır Alkan, Koray Güven, Hüseyin Binay.