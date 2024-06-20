Galatasaray’dan Büyük Atağa Hazırlık: McTominay Yakın Takipte! İskoç Yıldız Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Galatasaray’ın Yeni Hedefi! Cenk Ergün Tribünde Scott McTominay’i İzledi! İşte Detaylar ve McTominay Hakkında Merak Edilenler!

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, İskoçya ile İsviçre arasındaki EURO 2024 A Grubu mücadelesini tribünden takip etti. Ergün’ün Köln Stadyumu’nda yer alması, Scott McTominay transferi iddialarını alevlendirdi. İskoç yıldızın performansı ve hakkında merak edilen her şey bu haberde!

Cenk Ergün’ün Yakından İzlediği Yıldız: Scott McTominay

Galatasaray’ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Manchester United’ın yıldız oyuncusu Scott McTominay, Cenk Ergün’ün dikkatini çeken isim oldu. Ergün’ün, İskoçya’nın İsviçre’ye karşı oynadığı maçta tribünden takip ettiği McTominay, 13. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. İlk başta Fabian Schar’ın kendi kalesine attığı şeklinde değerlendirilen gol, daha sonra McTominay’e yazıldı.

Scott McTominay Kimdir?

Scott McTominay, Manchester United FC takımında orta saha mevkinde forma giyen İskoç oyuncudur. 8 Aralık 1996 tarihinde doğan McTominay, 193 cm boyunda ve 88 kilo ağırlığındadır. Sağ ayağını kullanan McTominay, bu sezon Manchester United’da 43 maçta sahaya çıkarak 10 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

McTominay’in Kariyeri ve Performansı

McTominay, İskoçya Milli Takımı’nın önemli oyuncularından biridir. EURO 2024 elemelerinde İskoçya’yı temsil eden McTominay, Galatasaray’ın transfer radarına girdi. Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken McTominay, 43 maçta 10 gol atıp 3 asist yaparak önemli bir katkı sağladı.

Galatasaray Taraftarları Heyecanla Bekliyor!

Galatasaray taraftarları, McTominay transferi konusunda oldukça heyecanlı. Cenk Ergün’ün tribünden izlediği bu önemli maç, transfer söylentilerini güçlendirdi. McTominay’in Galatasaray’a katılması halinde, sarı-kırmızılı takımın orta saha gücünü büyük ölçüde artıracağı düşünülüyor.

Scott McTominay’in Galatasaray’a transferiyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmek için bizi izlemeye devam edin!