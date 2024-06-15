Bu beklenmedik ölüm, futbolseverler ve takım arkadaşları arasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Premier Lig'in alt liglerinden Championship'te forma giyen Matija Sarkic'in ölümü, spor camiasını derinden sarsarken, genç yaşta kaybedilen bir yeteneğin acısıyla futbol dünyasını yasa boğdu. Sarkic, geçtiğimiz sezon Millwall forması altında 33 maçta görev almış ve önemli bir performans sergilemişti.

Matija Sarkic'in ölüm nedeni henüz netlik kazanmamış olsa da, Karadağ Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre genç kaleci, Budva kentindeki evinde hayatını kaybetti. Bu trajik olay, futbol dünyasında büyük bir boşluğa ve üzüntüye neden olurken, Sarkic'in ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.