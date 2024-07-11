Uzun yıllardır TV8’de yayınlanan ve Türkiye’nin en popüler programlarından biri olan MasterChef programına bu sezon katılan Vanlı yarışmacılardan biri de Nisanur Aydemir oldu.

19 yaşında olan yarışmacı program içerisinde Van’ın yöresel ürünlerinin tanıtılması yönünde güzel adımlar atıyor.

Genç yarışmacı, ailesinin Van’dan gönderdiği ışgınları (uçkun) yarışma jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’ya tattırdı ve kendilerinden tam not aldı.

Getirttiği uçkunları yemek isteyen jüri üyelerinin soyacak istemesi üzerine olaya müdahil olan Nisanur, “Şefim o öyle soyulmaz ki!” diyerek, her bir jüri üyesine kendi elleriyle soyarak uçkun ikram etti.

Nisanur Aydemir, Van’ın yerel ürünlerinin tanıtılmasına önem verdiği için de hemşerilerinden takdir topladı.