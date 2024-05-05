Zorlu bir çocukluk geçiren Twain, eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalarak bir basımevinde çalışmaya başladı. Hayatının erken dönemlerinde zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan Twain, çalışma hayatıyla edebiyat dünyasını bir araya getirerek ilerleyen yıllarda büyük bir başarıya imza attı. Yazdığı eserlerle edebiyat dünyasında iz bırakan Twain, mizahi üslubu ve toplum eleştirileriyle tanınır. Twain'in eserleri, Amerikan edebiyatının en önemli ve etkili yapıtları arasında yer alır.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi