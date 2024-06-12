Manus kelimesi, Latince kökenli bir kelimedir ve tıp alanında aşağıdaki şekillerde kullanılmaktadır:

El Anatomisi: Manus terimi, ellerin ve parmaklarının anatomik yapısını tanımlamak için kullanılır. Örneğin; "manus skeleti" el iskeletini, "manus musculatura" el kaslarını ifade eder.

El Cerrahisi: El cerrahisi işlemlerinde, "manus" kelimesi sıklıkla kullanılır. Örneğin; "manus cerrahisi", "manus operasyonu" gibi terimler el cerrahisini tanımlar.

Tıbbi Muayene: Tıbbi değerlendirme ve muayene sırasında, ellerin incelenmesi "manus muayenesi" olarak adlandırılır.

Tanı ve Tedavi: Bazı el ile ilgili hastalık veya bozuklukların tanısında "manus" terimi kullanılır. Örneğin; "manus kontraktürü", "manus artrozu" gibi.

Sonuç olarak, tıp dilinde "manus" kelimesi, el ve el bölgesi ile ilgili tüm anatomik yapı, hastalık, tedavi ve cerrahi işlemleri tanımlamak için kullanılan önemli bir terimdir.