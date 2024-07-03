İzmir-Manisa Kara Yolu Yangın Alarmında: Trafik Felç Oldu! Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale Devam Ediyor!

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını, İzmir-Manisa kara yolunu kapattı. Yangının yayılmasıyla birlikte tedbir amacıyla yol trafiğe kapatıldı. Alevler, hem havadan hem de karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alevler Gökyüzünü Sardı

Bornova ilçesinde çıkan yangın, hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına müdahale için bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Şu an 6 uçak ve 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibiyle karadan yangına müdahale ediliyor.

Trafik Tamamen Durdu

Yangının büyümesiyle birlikte İzmir-Manisa kara yolu tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Yolun kapanması nedeniyle bölgede büyük bir trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Yetkililer, sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yoğun Müdahale Sürüyor

Orman yangınına havadan ve karadan yoğun bir müdahale sürerken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ve kritik noktalara ulaşmasını engellemek için büyük çaba harcıyor.

Vatandaşlara Uyarılar Yapıldı

Yangının etkilediği bölgelerde yaşayan vatandaşlar, yangın tehlikesine karşı dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları konusunda bilgilendirildi. Yangın nedeniyle evlerini terk eden vatandaşlar için geçici barınma alanları oluşturuldu.

Gelişmeler Anbean Takip Ediliyor

Yangınla ilgili gelişmeler anbean takip ediliyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması ve yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Vatandaşların güvenliği için tüm önlemler alınıyor.