Rakipsiz şekilde seçilen Muhtar Mehmet Turan İnan, mahalle muhtarlığını WanHaber’e anlattı.

Mahalle muhtarının görevleriyle ilgili konuşan İnan, “Mahalle muhtarları e-Devlet üzerinden yapılmayacak işleri yapıyor. Örneğin bunlar bir su patlağı, kanalizasyon tıkanması veya mahalleyle ilgili yapılması gereken çalışmalar varsa, caddeler, yollar, kaldırımlar, elektrik, aydınlatma ile ilgili sorunları mahalleli muhtara iletiyor, muhtar da bu sorunları gerekli mercilere iletiyor. Bizim çalışma sürecimiz bu şekilde işliyor.” dedi.

“İLK KAPI MUHTARLIKLARDIR”

Mahallede oluşan sorunlara çözüm üretme aşamasında vatandaşın gideceği ilk kapının muhtarlıklar olduğunu söyleyen İnan, “Muhtar vasıtasıyla bu sürecin yürütülmesinin en büyük avantajı şu ki, sorunlarla ilgili daha hızlı aşama kat ediliyor. Yani belediyeye bir vatandaşın başvuruda bulunması uzun bir süreci kapsayabiliyorken, muhtar telefonla dahi çok kolay bir şekilde erişebiliyor. Muhtarın gidip başvuru yapması ve sorun bildirmesi konunun daha hızlı çözüme kavuşturulmasını sağlayabiliyor.” ifadelerini kullandı.

İnan, “Bunun dışında biz vatandaşlara çeşitli evraklar veriyoruz, örneğin bunlardan biri mahkeme süreçlerinde kullanılacak fakirlik belgesi veriyoruz. Bu belge maddi imkânı kısıtlı olan kişilere veriliyor. Yalnızca e-Devlette bulunmayan belgeleri vermiyoruz. Bugün hala e-Devlet kullanmayan birçok kişi var. Bunların büyük çoğunluğu yaşlılardan oluşuyor. İkametgah belgesi, nüfus kayıt örneği belgeleri için insanlar yine muhtarlığa geliyor.” diyerek e-Devletten edinilemeyen belgelerin de kendileri tarafından vatandaşlara verildiğini söyledi.

“MUHTARLAR HER MAHALLENİN İTA AMİRİDİR”

Mahallede yapılması beklenen hizmetleri yetkili mercilere ulaştıracak birimin muhtarlık olduğunu söyleyen İnan, “Kanaatimce muhtarlar her mahallenin kendisine ait ita amiridir. Mahallesinde yapılacak hizmetleri, gerekli kuruma iletecek temsilcidir diyebiliriz. İnsanlar bize oy veriyor ve kendilerini, mahallelerini temsil etmemizi istiyorlar. Önceki dönemlerde muhtarlar çok daha fazla evrak işiyle uğraşıyordu, çağın ilerlemesiyle beraber bizim işlerimiz de evrildi.” dedi.

“MUHTARLAR KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR”

Muhtarların, vatandaşlar ve belediyeler arasında bir köprü görevi üstlendiğini söyleyen Muhtar İnan “Önceki dönemlere göre iş yükümüzün artığını veya azaldığını söyleyemeyiz. Biz daima buradayız, almayı beklediğimiz haklar ve yetkiler var. Muhtarlara daha fazla yetki verilirse hem bizim için hem de vatandaşımız için daha iyi olabilir. Örneğin yerleşim yeri belgelerine dair yetkiler kısmi olarak muhtarlara yönlendirilirse ya da başka evraklar, bu durum da muhtarlar için daha iyi olabilir. Bizler zaten akşama kadar yerimizde bulunuyoruz, gelen giden mahalleliyi ağırlıyoruz, onların dertlerini, sıkıntılarını dinliyor ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. Vatandaşların taleplerini alıyoruz ve onları gerekli mercilere iletiyoruz.” şeklinde konuştu.

Şerefiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Turan İnan, “Muhtarlar yalnızca bu tip işlerle uğraşmıyor elbette. Bizim mahallemizde çok olmasa da birçok mahallede özellikle kış aylarında kömür dağıtımı yapılıyor. Kimi zaman bu süreç bir hafta 10 güne yayılabiliyor ve muhtarların pek çoğu süreci hızlandırmak adına kendi aracıyla dağıtıma katılıyor. Bunun yanı sıra muhtarlıklarda kullanılan elektrik, su, internet giderlerinin bedellerini yine muhtarlar şahsi bütçelerinden harcıyor.” dedi.

Muhtar İnan, “Bir mahalle ne kadar büyükse sorunlara o ölçüde yetişilemeyebiliyor. Bu noktada vatandaşın ilk başvuracağı yer muhtarlık. Vatandaş bu tip bir durum oluştuğunda belediyeyi, belediye başkanını aramıyor, muhtara geliyor, derdini muhtar aracılığıyla çözüyor.” diyerek sözlerini sonlandırdı.