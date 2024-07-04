- 2 Temmuz 1993'te, Sivas'ın Madımak Oteli'nde Alevi yazarlar, aydınlar ve sanatçıların katıldığı bir kültür şölenine saldırı düzenlenmiştir.
- Saldırıyı gerçekleştirenler, otelin çevresini çembere alarak oteli ateşe vermişlerdir.
- Yangın sonucunda 37 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de daha sonra hastanede vefat etmiştir.
- Olayın nedeni, Alevi yazarlardan Aziz Nesin'in Salman Rüşdi'nin Satanic Verses adlı kitabının Türkçe çevirisini çıkarmış olmasıydı. Bu durum, bazı İslami grupların tepkisine neden olmuştu.
- Madımak Olayı, Türkiye'de aleviler ve sünni kesim arasındaki gerilimlerin doruk noktası olarak kabul edilmektedir. Olayın asıl sorumluları olduğu düşünülen kişiler yargılanmış ancak adil bir ceza alamamışlardır.
- Bu trajik olay, Türkiye'de insan hakları, ifade özgürlüğü ve inanç özgürlüğü konularında önemli tartışmalara yol açmıştır.
- Kısacası Madımak Olayı, Türkiye tarihindeki en acı ve sembolik olaylardan biridir ve hala etkilerini sürdürmektedir.
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi