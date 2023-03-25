Tuşba Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, LÖSEV görevlileri tarafından lösemi ve diğer kanser tedavilerinde önem taşıyan protein ihtiyacının karşılanması amacıyla 105 hastanın ailesine et desteği sağlandı.

LÖSEV halkla ilişkiler görevlisi Hüseyin Kaplan, AA muhabirine, LÖSEV'e kayıtlı ailelerle et dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sadece lösemili çocuklara değil, bütün kanser türlerindeki hastalarına desteklerini ilettiklerini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Sosyal hizmetler birimimiz tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonucunda bize kaydını oluşturan ailelerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. Her ailenin ihtiyacı oranında farklı destek paketlerimiz bulunuyor. Kanserle mücadele eden ailelerimize, Kurban Bayramı'nda vekaleten topladığımız kurban bağışlarını 81 ilde 12 ay boyunca iletiyoruz. Araştırmalara göre kansere yönelik iyileşmeyi sağlayacak en önemli faktör protein oluyor. Bu yüzden eti fazla tüketmeleri gerekiyor. Ailelerimize 12 ay boyunca paketlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. LÖSEV olarak 2023 Kurban Bayramı'na kadar 81 ilde dağıtımlarımızı devam ettireceğiz. Bugün Van'da 105 LÖSEV'e kayıtlı 105 aileye kırmızı et paketlerimizi dağıttık."AA