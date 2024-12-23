Türkiye'nin en soğuk illeri arasında bulunan ve havaların ısınmasıyla birlikte Van'a gelen leylekler, her yıl olduğu gibi bu kış da sıcak yerlere göç etti. Çoğu leylek, sıcak bölgelere göç ederken Van'ın İpekyolu ilçesindeki 2 leylek ise göç etmeyerek yuvalarında kaldı. Kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen ilçede kalan leylekler doğadan besleniyor. Van Kalesi'nin güneyini mesken tutan leylekler, burada martılarla birlikte vatandaşların attığı yiyecek ve meyveleri yiyerek yaşam mücadelesi veriyor.

Son yıllarda tüm dünyada etkili olan iklim değişikliğinin leyleklerin göç etmeme nedenlerinden biri olduğunu söyleyen Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van Gölü havzası sulak alan yönünden zengin olması, iklim yapısı ve meteorolojik olaylardan dolayı mevsim değişikliklerinde yaban hayvanları göçlerini ertelerler. Yaban hayvanları da çok sayıda geldiği zaman bazıları burada kalır ve kışı burada geçirir.

son 2-3 senedir Van Gölü havzasında baharın habercisi olan leylekler sonbahar olunca da daha ılıman gölgelere göç ederler. Bunlardan bazıları yılın her mevsiminde yiyecek bulabildiği Van Gölü havzasının bazı bölgelerinde kış mevsiminde geçiriyor. 3 seneden buya Van Kalesi civarında 5 çift leylek kışlamakta. Şimdide baktığımızda halen göçmemişler. Bu senede son tespitlerimizde de bir çift leylek buradan göçmedi. Büyük ihtimalle mevsim böyle giderse kışı burada geçirecekler" dedi.