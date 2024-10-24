Terör Saldırısı Türkiye'yi Yasa Boğdu

Bu menfur olayda beş vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ve on beş vatandaşımızın yaralanması, toplumda büyük bir kaygı ve yas havası oluşturdu. Bu tür trajik durumlar, ulusal birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, televizyon kanallarının da toplumsal hassasiyeti göz önünde bulundurarak yayın akışlarını değiştirmelerine sebep oldu.

Yayın Akışlarında Önemli Değişiklikler

Saldırının ardından birçok televizyon kanalı, izleyicilerinin duygularını gözeterek, normalde yayınlanması planlanan yeni bölümleri iptal etti. Örneğin, Show TV'de beklenen "Sandık Kokusu" dizisi yerine, izleyicilere Kalpazan dizisinin tekrar bölümü sunulacak. Benzer şekilde, NOW TV'de Leyla dizisinin yeni bölümünün gösterimi yerine eski bir bölüm yayınlanacak. ATV'de ise "Kuruluş Osman" dizisinin yeni bölümü, bir tekrar bölümüyle değiştirildi.