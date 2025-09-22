Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek Van Gurme ve Gastronomi Fuarı’nın lansmanını Çetin Kotan Salonu’nda bugün yaptı. 25-28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek fuar, Van’ın eşsiz lezzetlerini ve gastronomi kültürünü geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Lansman toplantısında fuarın detayları paylaşılırken, katılım sağlayacak kurum ve kişilerle, kentin yemek kültürüne dair bilgiler aktarıldı.

Van’ın lezzetlerini ve gastronomi kültürünü geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen fuar ile ilgili detaylar açıklandı.

“81 İL 81 LEZZET”

Van ve bölgenin mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak, turizm potansiyelini artırmak ve gastronomi alanında üst segmentte yer almasını sağlamak için bu fuarın büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, “81 İl 81 Lezzet” mottosuyla gerçekleşecek olan Van Gurme ve Gastronomi Fuarı’nın ön bilgilendirmesini yaptı.

Takva, “Bu fuar, yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda ilimizin ve bölgemizin turizm potansiyelini gastronomi üzerinden güçlendirme çabasının bir yansımasıdır. Fuarımızın ana mottosu “81 İl 81 Lezzet” olsa da, bir alt mesaj olarak “Bizim için değil, şehriniz için” anlayışını benimsemenizi rica ediyorum.” dedi.

Güney Amerika’daki bazı ülkelerin, İskandinavya ve özellikle Hollanda’nın bu alanda başarılı örnekler sergilediğini belirten Takva, son on yılda Türkiye’de de bu farkındalığın kazanıldığını; kentlerin ise, rekabetçiliklerini artırmak için gastronomi alanında önemli yatırımlar yapmaya başladığını söyledi.

“AMACIMIZ BİNLERCE YILLIK MUTFAK KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITMAK”

Van’ın tarihi ve mutfak zenginliğini gün yüzüne çıkararak, bu küresel ligde hak ettiği yeri almasını sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Takva, “Amacımız, sadece üç gün boyunca Türkiye’yi bir araya getirip bir eğlence ortamı yaratmak değil, binlerce yıldır mutfaklarımızda pişen lezzetleri dünyaya tanıtmak ve ilimizi bir çekim merkezi haline getirmektir. Bu fuar, yaygın olarak görülen yöresel ürün fuarlarından farklı bir vizyona sahiptir. Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenen yöresel ürün etkinlikleri, halkın uygun fiyatlarla farklı lezzetlere erişimini sağlamayı amaçlarken, bizim hedefimiz daha geniş kapsamlıdır. Elbette fuarımızda tadım ve satış faaliyetleri de olacak, ancak asıl amacımız ilimizin ve bölgemizin tescilli ürünlerini, mutfak kültürümüzü dünyaya tanıtmak ve gastronomi turizmi açısından bir çekim merkezi oluşturmaktır.“ ifadelerini kullandı.

Fuara katılım sağlayacak firma sayısını da açıklayan Takva, “Bu yıl 84 firma katılım sağlayacak, fuar açılışına henüz var ama bu firma sayısını 100’e tamamlamaya çalışıyoruz. İlk yıl 31 firma katılım sağlar iken, ikinci yıl 91 firma katılım sağlamıştı.

KONUK İL BALIKESİR EDREMİT OLACAK!

Bu yıl konuk ilin Balıkesir Edremit olacağını bildiren Takva, son olarak şunları söyledi:

“Gastronomi, yemek bilimi; gurme ise bu bilimi deneyimleyen uzmanlar demektir. Bu yıl fuarımızda, Türkiye’nin her köşesinden ve uluslararası alanda tanınmış, başarılarıyla kendini kanıtlamış şefler, yemek yazarları ve gurmeler yer alacak. Devasa bir mutfak kurarak workshoplar düzenleyeceğiz ve bu isimleri sahneye çıkaracağız. Katılım talebi çok yüksek olsa da bütçe kısıtlamaları nedeniyle sınırlı sayıda konuğu ağırlayabiliyoruz. Umarım gelecekte destekçi firmalar ve kurumlarla bu etkinliği daha da büyüterek tüm gurmeleri ve şefleri ilimizde misafir etme gururunu yaşarız.”