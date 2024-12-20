ABD'de ekonominin sıcak kalmayı sürdürmesi ve başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların oluşturmasından endişe edilen enflasyonist baskılar Fed'in enflasyonla mücadelesini beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceği yönünde fiyatlanıyor.

Bu durum, tahvil ve pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olurken, dünya genelinde fonlama maliyetlerini de yükseltiyor.

Analistler, Fed'in önündeki zorlu dönemin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini aktararak, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl boyunca sadece 2 faiz indiriminin öngörülmesinin risk algısını besleyen önemli unsurlardan olduğunu bildirdi.

Bununla birlikte, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin hala ekonomide soğumaya işaret etmediğine dikkati çeken analistler, bu sebeple yıl boyunca sadece 1 faiz indirimi yapılabileceği ihtimalinin de fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Analistler, gelecek döneme ilişkin söz konusu belirsizliklerin yanı sıra Trump'ın izleyeceği politikaların da yatırımcı kararlarını etkilediğini aktardı.

Bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamalarının da Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

Dün, ABD'de açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti. Üçüncü çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, beklentilere paralel şekilde yüzde 1,5 oldu. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,2 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Aralık ile biten haftada 220 bine inerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise aralıkta eksi 16,4 değerine gerileyerek sektördeki daralmaya işaret etti. ABD'de ikinci el konut satışları da kasımda yüzde 4,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle, altının ons fiyatı 2.600 dolar seviyesinde dengelenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde önceki kapanışın hemen altında yüzde 4,56'da bulunuyor.

Fed'in politika faizini öngörülünden daha yavaş indirebileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesi dolara olan talebi artırırken, dolar endeksi yükselişini 4. iş gününe taşıyarak 108,5 seviyesine ulaştı.

Brent petrol ise Çin'deki talebin azalabileceği endişeleriyle son 5 iş gününde gerilerken 72,1 dolardan alıcı buluyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından yükseliş trendini sürdürerek 108 bin doları aşan Bitcoin, Fed'in faiz kararının ardından gerilemeye devam ederken şu sıralarda 97 bin dolardan işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,09, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,04 yükseldi. Böylece, Dow Jones endeksinin 10 günlük düşüş serisi son buldu. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı.

Avrupa borsaları, Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerinde "temkinli" hareket edeceğini açıklaması ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) politika faizini yüzde 4,75'te sabit tutmasının ardından düşüşle kapandı.

BoE'den yapılan açıkalamada, yıllık enflasyonun kasımda yükseldiğine ve ülkede ekonomik büyümenin beklenenden daha zayıf kalabileceğine dikkati çekildi.

Öte yandan, İsveç Merkez Bankası (Riksbank) beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 2,50'ye çekti. Norveç Merkez Bankası (Norges) ise piyasaların beklentisi dahilinde politika faizini yüzde 4,50'de sabit bıraktı.

Bölgede ekonomik aktiviteye ilişkin veriler yakından takip edilirken, Almanya'da bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yatırımcıların odağına yerleşti.

Söz konusu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,78, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22, Almanya'da DAX 40 endeksi de yüzde 1,35 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.

Asya borsalarında, ABD'den gelen haber akışı ve Japonya ile Çin'deki ekonomik gelişmelerle karışık bir seyir izleniyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da enflasyon kasım ayında tahminlere paralel şekilde yüzde 2,9 olarak açıklandı. Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yakından takip ettiği çekirdek enflasyon ise kasım ayında yüzde 2,4 oldu.

Bu durum bankanın gelecek yıl faiz artırımına gideceğine yönelik fiyatlamaları güçlendirse de, dolar/yen paritesi 157 seviyesine yakın seyretmeye devam ediyor.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC) piyasa beklentilerine paralel olarak 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,10 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranını da yüzde 3,60'ta sabit bıraktı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyretti.

Yurt içinde dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,52 değer kaybederek 9.765,12 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 yükselişle 35,0940'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 35,1580 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar artışla 163 milyar 482 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Almanya'da ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.