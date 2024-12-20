Van’da ekmek fiyatlarına bir kez daha zam yapıldı. Düne kadar 9 TL’den satılan 210 gramlık somun ekmek ve 200 gramlık pide ekmeğin fiyatı bugün itibari ile 1 TL artarak 10 TL’ye yükseldi. Artan maliyetler gerekçesiyle ekmek fiyatlarının artması vatandaşları kara kara düşündürmeye başladı.

TANDIR EKMEĞİNİN FİYATI DA ARTTI

Yapılan zamdan tandır ekmeği de nasibini aldı. Düne kadar 80 gramlık tandır ekmeği 7 TL’den satılırken, yalın zamla birlikte 80 gramlık tandır ekmeğinin fiyatı 7,5 TL’ye yükseldi.

ÇÖREK 15 TL OLDU

Zamla birlikte 14 TL’ye satılan 150 gramlık çöreğin fiyatı ise 15 TL’ye yükseldi. Vanlıların severek tükettiği ve sofraların vazgeçilmezi çörek bugünden itibaren 15 TL’den satılıyor.

SİMİT-POĞAÇA FİYATLARI

Fırınlarda 13 TL’den satılan 80 gramlık simit – poğaça fiyatları da yine zamdan etkilendi ve bugünden itibaren fiyatı 14 TL’den satılmaya başlandı.