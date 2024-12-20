Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli çalıştırma yükümlüğünün, iş kanunda yer aldığını ve Bakanlık olarak bu yükümlülüğün kontrolünü aylık işgücü çizelgeleri aracılığıyla yaptıklarını belirterek, "Bu kapsamda, yeni bir düzenleme yaparak bu belgenin il müdürlüklerimize verilmesi zorunluluğunu kaldıran bir yazılım geliştiriyor ve çalışan bildirim sistemini hayata geçiriyoruz." dedi.

Işıkhan, çalışma hayatını daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yapıya kavuşturmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurguladı.

Bu doğrultuda, bakanlıkların işbirliğiyle gerçekleştirdikleri her faaliyetin, daha güçlü toplum inşa etme hedefinin somut adımları olduğunu dile getiren Işıkhan, "İş gücü piyasasının dinamiklerini anlamak ve ihtiyaçlara uygun politikalar geliştirmek, toplumsal refahı artırmanın en önemli aşamalarından biridir. Kadınların, gençlerin ve engelli bireylerimizin çalışma hayatına aktif katılımı, sadece bu bireylerin yaşam kalitesini artırmakla kalmayıp ülkemizin ekonomik kalkınmasına da büyük katkılar sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Bakanlık olarak istihdamda kapsayıcılığı artırmak ve iş gücü piyasasında fırsat eşitliğini sağlamak adına bugüne kadar farklı düzeylerde adımlar attıklarını söyledi.

İstihdam teşvikleriyle çalışma hayatını desteklediklerini aktaran Işıkhan, "Çalışma hayatında özel politika gerektiren grupların, iş gücü piyasalarında yer alması bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır." diye konuştu.

Kadın istihdamının kilit rol oynadığının farkındayız"

Bakan Işıkhan, bu yılın eylül ayında kadın iş gücüne katılma oranının bir önceki yıla göre 1,4 puan artışla yüzde 37 seviyesine, kadın istihdam oranının ise 1,2 puanlık artışla yüzde 32,5'e yükseldiğini bildirdi.

Bu süreçte istihdamda yer alan kadın sayısının 10,8 milyona ulaştığını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin refahının artmasında, kadın istihdamının kilit rol oynadığının farkındayız. Çalışmalarımızı da bu olguyu ve gerçeği göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz.

Çalışma hayatına katılım süreçlerinde, özel olarak dikkat ettiğimiz bir başka husus da engelli kardeşlerimizdir. Engelli kardeşlerimizin çalışması, yalnızca ekonomik değil sosyal bir anlam da ifade etmektedir. 2002 yılından 2024 yılı ekim ayı sonuna kadar İŞKUR aracılığıyla 505 bin 403 engelli vatandaşımızın işe yerleşmesine aracılık ettik. 2002 yılında çalışan engelli işçi sayısı yalnızca 45 bin iken, 2024 yılı eylül ayı sonu itibarıyla bu sayı 146 bine yükselmiştir. Kontenjan doluluk oranı ise 2005 yılında özel sektörde yüzde 67,9 iken 2024 yılı eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 83 olarak gerçekleşmiştir."

"E-KPSS kontenjanımızın tümünü doldurmak için çalışmalarımızı tamamladık"

Işıkhan, 2014'ten bugüne kadar engellilere yönelik 772 mesleki eğitim projesini, İŞKUR olarak engellilere yönelik hazırlanan mesleki eğitim ve rehabilitasyon projelerini desteklediklerini anlattı.

Bu kapsamda, bugüne kadar 47 projeye destek sundukları bilgisini veren Işıkhan, projeler kapsamında engellilerin mesleki eğitim kursları aracılığıyla meslek öğrenerek rehabilitasyonlarını ve sonrasında iş gücü piyasasına entegrasyonlarını hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Işıkhan, engellilere yönelik hibe desteği tutarının 2024 yılından itibaren 400 bin lira olarak uygulandığını aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Kamu kurumlarında engelli çalıştırma ile ilgili olarak, E-KPSS kontenjanımızın tümünü doldurmak için gerekli çalışmalarımızı tamamladık ve Aile Bakanlığımıza ilettik. Malumunuz, engelli çalıştırma yükümlüğü, iş kanunumuzda yer alıyor ve bakanlık olarak bu yükümlülüğün kontrolünü aylık işgücü çizelgeleri aracılığıyla yapıyoruz. Bu kapsamda, yeni bir düzenleme yaparak, bu belgenin il müdürlüklerimize verilmesi zorunluluğunu kaldıran bir yazılım geliştiriyor ve çalışan bildirim sistemini inşallah hayata geçiriyoruz.

Bu sayede işverenlerimizin, engelli çalıştırma yükümlülüğünü otomatik olarak tespit edecek ve işverenlerimizle iletişime geçerek engelli açığının kapatılmasını hızlı bir şekilde sağlayacağız."

"Bu protokol, kadınların ve engellilerimizin iş gücüne katılımını artıracak"

İmzalanan protokolün kadınların ve engelli bireylerin iş hayatındaki varlığını güçlendirmek ve onların karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak için bakanlıkların ortaya koyduğu ortak bir iradenin tezahürü olduğuna işaret eden Işıkhan, protokolün ülkenin iş gücü piyasasını daha güçlü, kapsayıcı ve adil bir hale getireceğine olan inancını dile getirdi.

Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kadınların ve engelli bireylerimizin ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü şekilde katılmalarını sağlamak, onların yeteneklerini değerlendirmek ve istihdam olanaklarını artırmak, sadece bir devlet politikası değil aynı zamanda toplumumuzun geleceğine yapılacak en değerli yatırımlardan bir tanesidir.

Bu protokol, kadınların ve engellilerimizin iş gücüne katılımını artıracak, onların iş hayatında karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldıracak ve toplumsal farkındalık yaratacak somut adımları içermektedir. Bu işbirliğiyle birlikte, kadınların ve engelli bireylerin, mesleki becerilerinin geliştirilmesinden, onlara uygun iş alanlarında, rehberlik ve destek sunulmasına kadar geniş bir yelpazede bakanlıklarımız, inşallah ortak çalışmalar gerçekleştirecektir Unutulmamalıdır ki, ekonomik kalkınma sadece sosyal kalkınmayla gerçekleşmez. Kadınlara ve engelli bireylerimiz için oluşturulacak bu fırsatlar, sadece bireylerin yaşamlarını değil, toplumumuzun bütününü de zenginleştirecektir."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, attıkları adımın kadınların ve engelli bireylerin yarınları için bir umut olmasını temenni etti.