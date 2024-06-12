Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kimi vatandaş kurbanlıklarını alırken, birçok kişi de kurbanlık arayışını sürdürüyor. Ancak iş kurban almakla bitmiyor. Bir de kurbanın usulüne uygun kesimi, doğranması ve sonrası süreci var. Bu konuda Vanlı uzman kasaplar, işi bilmeyen ve kasap olduğunu iddia edenlere karşı vatandaşları uyarıyor.

Uzmanlar, bayram sürecinde bilmeyenlerin dahi ‘kasap’lığa soyunduğunu belirterek, seçici davranılması gerektiğinin önemini anlattı.

KASAP ÖZDEMİR: “KESİMİ, İŞİN EHLİ KASAPLAR YAPMALI”

Van’da baba mesleğini sürdürdüğünü ve çok uzun yıllardır kasaplık yaptığını belirten Necmi Özdemir, “Kurban Bayramının yaklaşmasıyla beraber piyasada çok fazla kasap ortaya çıkıyor. Bu kişiler kasap mı değil mi ya da kesim işine ne kadar hakim, dini bayram olduğu için İslami kesime ne kadar hakim maalesef bilinmiyor. Kurban kesim, parçalanma ve doğranma işlemlerinin hijyenik ortamlarda yapılmasına da dikkat edilmeli. Özellikle vatandaşların sadece ‘kurbanı keseyim bitsin’ demesinden ziyade belgeli, bu işin ehli olan kasaplara yönelmesi gerekiyor. İşi bilmeyenler hem hayvana eziyet edebiliyor hem de kendini yaralayabiliyor. Bu konuda insanlarımızı uyarıyoruz, lütfen işin ehli olanlara kesim işini yaptırın” ifadelerini kullandı.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kesim yapılırken dikkat edilmesi gereken hususları da sıralayan Kasap Özdemir, “Kesim yapılırken iyi bir bıçak, keskin bir bıçak olmasına dikkat edilmeli. Körelmiş bıçaklar kullanılmamalı. Yoksa hayvana eziyet olur. Zaten belgeli, hakiki kasap, kesime tüm ekipmanı ile gelir ve nasıl bir bıçak kullanması gerektiğini ve nasıl kesim olacağını da iyi bilir. Bilinmeli ki acemi kasaplar çok fazla sayıda yaralanmalara da neden oluyor.” dedi.

“ÇOĞU KASAP DEĞİL”

“Kurban kesiminde yer alan birçok kişinin ya kasap olmadığını ya da çok kısa süre bu işi yaptığını” Kasap Orhan Muncuoğlu ise, “Belgeli kasaplardan destek alınması çok önemli. Hhijyen kurallarına dikkat edilerek kesim yapılırsa çok daha iyi olur. İslami kurallar eşliğinde hayvana eziyet ve zarar vermeden kesim yapılması gerekiyor. Neredeyse tüm kurban bayramlarında denk geliyoruz; herkes kasap oluyor! Bu çok yanlış bir durum. Herkes kasaplık yapamaz, her şey sadece hayvanın boğazına bıçağı dayayıp kesmekle olmuyor. Belgeli kasap olunca kesim öncesi ve sonrası, kesim esnasında neler yapılabilir bunu çok iyi bilir. Ama sahte kasaplar bunları iyi bilemez. Acemi kasap, parasına bakar, rastgele hayvanı kesip ücret alır. Öncesini ve sonrasını bilemez. Doğrama yöntemlerini bilemez. Ve etin çoğunu harap eder.” şeklinde konuştu.