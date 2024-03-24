Kentteki kültür ve turizm çalışmalarıyla ilgili yerinde izleme yapacak olan Bakan Ersoy’un ziyaret noktaları arasında ‘Eski Van Şehri’ de yer alacak.

Van Kalesi’nin güney kısmında bulunan ‘Eski Van Şehri’ çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarihi bir mekan. ‘Cazibe Merkezleri Destekleme Programı’ kapsamında başlatılan çalışmalar sonucunda bölgede restorasyon çalışmaları yürütülüyor.

'Eski Van Şehri’nin önemini vurgulayan Vali Ozan Balcı, “Önümüzdeki hafta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy gelecek. Eski Van Şehri malumunuz orada Ulucami, Kızılminare cami, Miri Ambarı ve de han var. Onları biz ihale ettik, biz şimdi orayı Kültür Bakanımızla beraber ayağa kaldırıyoruz. Eski Van Şehri kültür başkenti ve bir turizm merkezi olacak. Bu projeyi, Kültür ve Turizm Bakanımız sahiplendi. Bu proje Van’ın ekonomisine, istihdamına, turizmine de çok katkı sağlayacağını düşünüyorum” diyerek Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un geleceğini duyurdu.