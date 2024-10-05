Oğul, Annesinin Hayatını Kendi Elleriyle Son Verdi!

E.T. annesinin traktörün altında kaldığını fark etmeden geri manevra yapmaya devam etti ve olayın sonucunda 56 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını Kaybeden Anne Son Yolculuğuna Uğurlandı

Olayın ardından hemen bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi, ancak Hanife Tanyel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğul E.T. gözaltına alındı, ancak sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; cenaze namazı ise Geyve Merkez Camii’nde kılındıktan sonra Sapanca Kemer Mezarlığı’na defnedildi.